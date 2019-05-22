بعد انتصار السيسي للطبقة الكادحة بالمجتمع.. برلماني يقدم مشروع قانون لرفع الحد الأقصى للأجور.. لجنة قوى البرلمان: في حال وصوله ستتم مناقشته جيدًا للخروج بأفضل النتائج

عبدالمنعم العليم: لابد من زيادة الحد الأقصى للأجور لـ70 ألف جنيه بدلا من 42 ألفا

المراغي: نتطلع لمناقشة مشروع قانون زيادة الأقصى للأجور بعناية

نظير: أرفض مشروع القانون.. الأولى زيادة الحد الأدنى مرة أخرى





بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر مارس الماضى برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، صرح النائب عبد الفتاح العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بتقدمه بمشروع قانون لزيادة الحد الأقصى ، وأكد جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنه حال وصول مشروع القانون للجنة ستتم مناقشته بعناية كبيرة للخروج بأفضل قرار، إما النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة عبر عن رفضه لمشروع القانون مؤكدا أن الأولى زيادة الحد الأدنى مرة أخرى.





قال النائب عبد المنعم العليمي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إنه تقدم بمشروع قانون بشأن زيادة الحد الأقصى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومة؛ مشيرا إلى أنه تمت إحالة مشروع القانون للجنة القوى العاملة بالبرلمان لمناقشته.





وأضاف العليمي في تصريحات له أن مشروع القانون ينص على زيادة الحد الأقصى للأجور لـ70 ألف جنيه بدلا من 42 ألفا، وبذلك بعد تعديل الحد الأدنى للأجور لأن الحد الأقصى يحسب بمضاعفة الحد الأدنى 35 مرة.





واختتم: أن مشروع القانون يطبق على العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة ولا يطبق على العاملين بالخاص.





من جانبه أكد النائب جبالي المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة لم تتسلم إلى الآن مشروع القانون المقدم من النائب عبد الفتاح العليمي .





وأكد "المراغى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": أنه حال وصول مشروع القانون للجنة ستتم مناقشته باستفاضة والبت فى أمره سواء بالموافقة من عدمه بعد تناول مشروع القانون بعناية تامة.





وفى سياق متصل أبدى النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اعتراضه على مشروع القانون قائلا:" سيادة النائب لك كل الاحترام والتقدير ولكنى أرفض مشروع هذا القانون".





وتابع نظير خلال تصريحات لـ"صدى البلد" قائلا:" ازاى نزود الحد الأقصى للأجور والحد الأدنى مازال غير مرضٍ لطموحات الشعب المصرى"، مشيرا إلى أن الدولة تعمل دائما على ترشيد إنفاقها وتوجيه الدعم للطبقات الأكثر احتياجا وبالنظر للعاملين بالقطاع العام للدولة الذين يطبق عليهم الحد الأنى نجد أعدادهم كبيرة للغاية على عكس من يطبق عليهم الحد الأدنى".



