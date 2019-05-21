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أخبار العالم

وزير الخارجية التونسي يبحث مع نظيرته النرويجية توطيد أواصر الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 11:33 م
أ ش أ
عقد وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، اليوم الثلاثاء بالعاصمة النرويجية أوسلو، جلسة عمل مع نظيرته النرويجية آنا ماري آركسن سوريدا تطرقت إلى علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، وأهمية تعزيز ودعم هذه العلاقات عبر تفعيل قرار السلطات النرويجية بإعادة فتح سفارتها في تونس.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم خلال الجلسة التباحث حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين والدعم الذي يمكن أن تقدمه النرويج لتونس لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الماثلة.

كما ناقش الوزيران التعاون المتعدد الأطراف لاسيما التنسيق الدبلوماسي المشترك بين البلدين في ظل ترشح تونس والنرويج للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، حيث أكد الجانبان أهمية العمل على تعزيز التعددية والسلام والاستقرار الدوليين، ومكافحة الإرهاب والتسوية السلمية للنزاعات الدولية.

وبشأن التعاون في مجال تدريب الدبلوماسيين، قدم الوزير لنظيرته النرويجية نبذة عن مشروع الأكاديمية الدبلوماسية التي قام رئيس الجمهورية بوضع حجر الأساس لها في 3 مايو الجاري، معربًا عن تطلع تونس للاستفادة من التجربة النرويجية لدعم هذا المشروع الذي يعد منارة علمية ذات إشعاع إقليمي خاصة في إفريقيا والعالم العربي؛ بهدف تطوير مهارات الدبلوماسيين وكبار الموظفين في مجالات العلاقات الدولية والدبلوماسية الوقائية وعمليات حفظ السلام.

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