راجعوا الباب الثاني.. برلماني يطالب بتوزيع عادل لموازنات المحافظات.. محلية النواب تؤكد ضرورة تشديد الرقابة عليه لمنع التلاعب في المصروفات

برلمانى يؤيد مطالب محلية البرلمان بمراجعة الباب الثانى بموازنة الدولة

الباب الثاني للموازنة العامة يثير جدل محلية النواب..النويشى يكشف أهميته





طالب النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة المالية بمراجعة الباب الثاني في الموازنة العامة للدولة، لمنع أى سرقة أو تلاعب في الأرقام، ومحذرًا من وجود أرقام وهمية.





وقال النائب محمد الحسينى، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية أمس الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة محافظة دمياط: "الباب الثانى فى الموازنة فيه مشكلة على مستوى مصر، ما توفره فى المصروف المفروض يزيد فى الإيراد بالضعف، الباب الثانى محتاج صنايعية يعدوه ويراجعوه، وكذلك الباب السادس الخاصة بالاستثمارات، ففى القاهرة مخصص لها 2 مليار و227 مليوناً، أما محافظة الجيزة فمخصص لها 538 مليونا، يعنى ربع القاهرة، رغم أن الجيزة فيها 10 ملايين مواطن، وفي دمياط مخصص 343 مليونا، رغم أن دمياط محافظة واعدة، ليه التفاوت في الأرقام بين المحافظات، عايزين نعرف التمويل الذاتى كام فى كل محافظة، وزارة المالية لا تراجع، ولابد أن يكون هناك حساب ربع سنوي لمعرفة ما يتم تنفيذه، الباب الثانى كله سرقة ولا يتم مراجعته، ومخصص له في الموازنة العامة 60 مليار جنيه ".





وتابع: "محافظة فيها شوارع تراب تحتاج للرصف ويتم تخصيص مبلغ ضعيف لها، وفى مكان آخر شوارع مرصوفة يتم تكسيرها عشان يصرفوا فلوس تالف الرصف، ايه اللي بيحصل دا؟، أنا أعترض على موازنة محافظة دمياط، المبلغ الموجود لا يؤهلها لأى شىء، وبنظلم المحافظات الضعيفة، لابد أن يكون هناك توزيع عادل لموازنات المحافظات".





واختتم "الحسيني" كلمته، قائلا: "محتاجين مراجعة حقيقية للباب الثانى.. أرجوكم ارحمونا من البابين الثانى والسادس".





من جانبه أيد النائب إبراهيم نظير عضو لجنة عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب طلب وزارة التنمية المحلية بضرورة مراجعة الباب الثاني في الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن موازنة الدولة تريليون و145 مليار جنيه، مقسمة على الوزارات كل وزارة حسب مهامها.





وأضاف نظير خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، الوزارات دائما تطلب اعتمادات أكبر لإستكمال مهامها، ولكن هناك وزارة يجب توجيه الدعم الأكبر لها كوزارة التنمية المحلية لأن التنمية المحلية هى عصب الدولة، والخدمات التى تقوم بها هى التى يستشعرها المواطن مباشرة.





وتابع: "المحافظات تطالب أيضا وزارة التنمية المحلية بزيادة مخصصاتها المالية ولكن حسب الموازنة وأحتياجات كل محافظة يتم تقسيم الموازنة على أن تكمل المحافظة المخصصات المالية التى تريدها من مواردها، وعلى هذا فإن مراجعة الباب الثانى مراجعة الباب الثانى للموازنة العامة ضرورة.





وفى سياق متصل قال النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الباب الثانى للموازنة العامة للدولة خاص بشراء السلع والخدمات التى تحتاجها الوحدات المحلية لأداء مهامها فى التنمية المحلية والخدمات البيئية.





وأضاف النويشى خلال تصرحات لـ "صدى البلد"، أن لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب تطالب بمراجعة دقيقة للباب الثانى لترشيد الإنفاق، ومحاولة الاستفادة من المستهلك باستغلاله لزيادة إيرادات الوحدات المحلية،إضافة إلى مطالبتها بزيادة الاعتمادات المالية الخاصة بهذا الباب لأنها نقصها يؤثر بشكل واضح على مهام الوحدات وبالتالى تؤثر التنمية.



