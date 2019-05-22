مفتي الجمهورية ينصح بـ 3 كلمات تنفيذها يدخلك الجنة.. فيديو

وجّه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الإسلام أمرنا بحفظ الجوارح عامة واللسان خاصة لأنه مدار الثواب والعقاب، مستشهدًا بما روي عنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، «مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ».





ونصح «علام»، خلال لقائه ببرنامج «الله أكرم» المذاع على فضائية «سي بي سي» المسلمين بتنفيذ نصيحة الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ»، لكي يفوز الإنسان بالجنة.





وأكد أن الكلمات التي تخرج من الفم لن تعود مرة ثانية، وأثارها تترتب ولن نستطيع إيقافها، وسنقف أمامه في وضوح تمام أمام القيامة، موضحًا أن الصوم هو مرحلة تأسيس لتغيير مسار السلوك اللساني، بأن يدرب الإنسان نفسه على إمساك لسانه ولا ينطق إلا بكل خير.





وتابع: إن المسلم الحق هو الذي يحذر كل الحذر من لسانه؛ لأنه سوف يحاسب على كل كلمة بل كل لفظ ينطق به لسانه قال تعالى: «مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد» (ق: 18).