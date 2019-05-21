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أخبار العالم

الخارجية الروسية: واشنطن تحاول الانتقام من روسيا بفرضها عقوبات جديدة على منظمات روسية

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:13 م
وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية
أ ش أ
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة بفرضها عقوبات جديدة على منظمات روسية تحاول الانتقام من روسيا لمساعدتها في تعزيز الدفاع الجوي السوري.

ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن بيان للخارجية الروسية، وجاء في نصه: "في الواقع، من الواضح أن الأمر يتعلق بالرغبة في تصفية الحسابات للمساعدة في تقوية الدفاع الجوي للجمهورية العربية السورية، والذي حاولت الولايات المتحدة وبعض شركائها مرارًا وتكرارًا شن الهجمات هناك في انتهاك للقانون الدولي".

وأكد البيان: "في الولايات المتحدة، يبدو أنهم في عجلة من أمرهم لإلغاء الطابع الإيجابي لزيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى روسيا ".

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