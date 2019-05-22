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رياضة

تأهل زاهد سالم وعمر مسعد لثمن نهائي بطولة علام البريطانية للاسكواش

الأربعاء 22/مايو/2019 - 02:46 ص
تأهل زاهد سالم وعمر
تأهل زاهد سالم وعمر مسعد لثمن نهائي بطولة "علام" البريطانية
أ ش أ
تأهل مساء الثلاثاء، اللاعبان المصريان زاهد سالم وعمر مسعد للدور ثمن النهائي لبطولة "علام" البريطانية للاسكواش المقامة خلال الفترة من 20 حتى 26 من شهر مايو الجاري ويبلغ مجموع جوائزها 168 ألف جنيه استرليني للرجال ومثلها للسيدات.

وجاء تأهل زاهد سالم بعد تغلبه في دور ال32 على الاسكوتلندي جريج لوبان بثلاثة أشواط نظيفة بنتيجة 13-11 و11-5 و11-8 في مباراة استغرقت 47 دقيقة.

وتأهل عمر مسعد بعد فوزه في الدور نفسه على الإنجليزي داكلين جيمس بالانسحاب في الشوط الثالث، وكان عمر متقدما في نتيجة اللقاء حتى انسحاب خصمه بشوطين نظيفين كما كان متقدما في الشوط الثالث وكانت نتيجة الأشواط 11-4, 11-7, 6-3 حين توقف اللقاء بعد 42 دقيقة.

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