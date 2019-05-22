شروط منح ترخيص إنشاء مخبز بلدي.. تعرف عليها

حدَّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الشروط لمنح تراخيص إنشاء مخبز بلدي، من بينها أن يكون مساحة المخبز لا تقل عن 65 متراً بارتفاع لا يقل عن 4 أمتار بالخرسانة المسلحة وحوائط مغطاة بالسيراميك.





وذكر تقرير صادر عن الوزارة أنه ينبغي وجود مصدر للمرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي، وأن تكون أرضية المخبز مبلطة ومصادر للمياه خاصة بعجن الخبز آلياً وألا تكون معدات التشغيل قابلة للصدأ.



