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اقتصاد

شروط منح ترخيص إنشاء مخبز بلدي.. تعرف عليها

الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:00 ص
مخابز
مخابز
محمد صبيح
حدَّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الشروط لمنح تراخيص إنشاء مخبز بلدي، من بينها أن يكون مساحة المخبز لا تقل عن 65 متراً  بارتفاع لا يقل عن 4 أمتار بالخرسانة المسلحة وحوائط مغطاة بالسيراميك.

وذكر تقرير صادر عن الوزارة أنه ينبغي وجود مصدر للمرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي، وأن تكون أرضية المخبز مبلطة ومصادر للمياه خاصة بعجن الخبز آلياً وألا تكون معدات التشغيل قابلة للصدأ.

وأوضح التقرير أنه ينبغي أن عدم تعرض الخبز للهب شديد ووجود مصادر للوقود من سولار أو غاز وتوافر ولاعة سولارية أو غازية لتقليل نسبة عادم الوقود وعدم الوصول لمعدل التلوث المحظور، وعزل الفرن نصف الآلي وفقاً للمواصفات حرارياً ووجود منافذ لتهوية الخبز المنتج ومنفذ لبيعه.

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