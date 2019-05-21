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محافظات

مستقبل وطن المنيا ينظم أمسية رمضانية لفرقة الأخوة السورية للإنشاد الديني

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:29 م
صدى البلد
ايمن رياض
نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا أمسية رمضانية بمركز المؤتمرات بالجامعة، بحضور الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس الجامعة، والمهندس محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية والأمنية.

أحيا الأمسية الرمضانية فرقة الاخوة ابو شعر السورية للإنشاد الدينى، والتى قامت بتقديم العديد من الفقرات الفنية والغنائية والإنشاد الديني والتواشيح.

وقال النائب علاء السبيعى أمين الحزب إن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة منظومة إصلاح شملت كافة المستويات، وكافحت كل اشكال التطرف والفساد والإهمال، وتحملت كل طوائف الشعب تبعات هذا الاصلاح من اجل غدا مشرق متسلحين بالصبر متمسكين بالعزيمة خلف قيادة سياسية حكيمة واعية عاشقة لتراب الوطن.

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