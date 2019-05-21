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رياضة

موريتانيا تواجه بنين ومدغشقر استعدادا للأمم الأفريقية 2019

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:39 م
المنتخب الموريتاني
المنتخب الموريتاني
أ ش أ
أعلن اتحاد الكرة الموريتاني اليوم أن المنتخب الموريتاني سيخوض مباراتين وديتين قبيل انطلاق كأس الأمم الأفريقية المقررة في القاهرة.

ونقلت الإذاعة الموريتانية عن المدرب كورتين مارتينيز قوله سنخوض مباراتين وديتين ضد مدغشقر يوم الرابع عشر من يونيو والأخرى ضد بنين يوم الثامن عشر يونيو.

وكان اتحاد الكرة الموريتاني قد أعلن أسماء ثلاثة وعشرين لاعبا تمت دعوتهم للمنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة الشهر القادم في القاهرة وضمت القائمة سبعة عشر لاعبا محترفا وستة لاعبين من الدوري الموريتاني الممتاز.

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