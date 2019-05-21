محافظ الإسكندرية يشدد على سرعة الانتهاء من استعدادات الأمم الأفريقية وفقا للجداول الزمنية المحددة

شدد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية على الجهات التنفيذية المعنية بسرعة الانتهاء من جميع أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتجهيزات التي تتم لاستقبال فعاليات مباريات كأس الأمم الأفريقية والتي من المقرر أن تستضيف الإسكندرية بعض مبارياتها.



جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ لبحث آخر استعدادات وإجراءات المحافظة لإستقبال كأس الأمم الأفريقية.



في بداية الاجتماع؛ استمع المحافظ من جميع الجهات المعنية إلى خطط استعداداتهم ونسب تنفيذ المهام، والأعمال الخاصة بكل جهة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بكافة الخدمات المقدمة علي جميع الأصعدة، وضرورة الإسراع فى إنهاء كافة الإجراءات والتجهيز لإستقبال البطولة على الوجه الأكمل.



ووجه بضرورة الإهتمام والتركيز على رفع كفاءة وتجميل جميع الأماكن والطرق والمحاور المرورية، لإظهار مصر عامة والإسكندرية بشكل خاص التي تمتلئ بالمناطق والمزارات السياحية المتميزة، بصورة مشرفة أمام زائري المدينة والتي من المرجح أن تشهد إقبالا متميزا من كافة الدول الإفريقية المشاركة خلال تلك الفترة، لافتا إلى أهمية هذا الحدث الجلل.



على صعيد آخر؛ كلف محافظ الإسكندرية بتجهيز عدد من الشواطئ المجانية والمتميزة، وكذا تحديد عدد من الميادين والحدائق العامة علي مستوي الأحياء وذلك لوضع شاشات عرض لمشاهدة المباريات، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، وتجهيز مراكز الشباب لوضع شاشات عرض لإتاحة القدر الأكبر من الفرص للجماهير وعشاق كرة القدم لمتابعة المباريات.



كما شدد على مديرية الطرق بالالتزام بالخطة الزمنية للانتهاء من أعمال الرصف وإعادة الشيء لأصله للطرق المؤدية إلي الاستاد على أكمل وجه وبالسرعة المطلوبة، للانتهاء منها في الموعد المقرر لها، مؤكدا على تكثيف أعمال النظافة بالتنسيق مع كافة الجهات.