بعد رفضه صيام اللاعبين.. ميدو يثير الجدل بـصورته على مائدة طعام في نهار رمضان

بعد أن أثار الجدل بتغريدة له قبل أيام عندما وجه رسالة للاتحاد الدولي لكرة القدم بجانب الاتحاد الأوروبي، بعدم السماح للاعبين الصائمين بالمشاركة خلال المباريات لأن ذلك يعرض حياتهم للخطر.



عاد أحمد حسام "ميدو" لاعب المنتخب المصري السابق، ليثير الجدل مرة أخرى بصورة له عبر حسابه على "إنستجرام" أثناء إقامته في لندن.



ظهر ميدو في الصورة شبه عاري ويجلس على مائدة وضع عليها طعام وشراب بالإضافة لـ علبة سجائر.



الصورة التقت في وسط النهار وهو ما جعل عدد من متابعي العالمي يتساءلون إذا ما كان يفطر رمضان أم لا؟



ولم يعلق العالمي على الصورة سوي بـ هاشتاج لندن.

