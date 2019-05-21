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أخبار العالم

أمير الكويت: نعيش ظروفا بالغة الخطورة.. ونرجو التعامل مع الأحداث بحكمة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:14 م
أمير الكويت الشيخ
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد
قسم الخارجي
قال الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت إن الكويت استطاعت خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن أن تمارس دورا مميزا اتسم بالواقعية والتوازن حيال ما يطرح من قضايا.

وتابع: عملنا من منطلق إنساني بحت على مد يد العون وتقديم المساعدات الإنسانية لكل محتاج في مختلف بقاع الأرض بلا قيد أو شرط".

وأضاف: "نعيش في ظروف بالغة الدقة والخطورة نتيجة ارتفاع وتيرة التصعيد في المنطقة"، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

وقال: "نرجو أن تسود الحكمة والعقل في التعامل مع الأحداث التي تشهدها المنطقة".

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