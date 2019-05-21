الجامعة العربية تحتفل باليوم العربي لكفاءة الطاقة كأحد دعائم برامج التنمية المستدامة

أكدت جامعة الدول العربية أن مصادر الطاقة بمختلف أشكالها تعد من الدعائم الأساسية لتحقيق برامج التنمية المستدامة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، معتبرة أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب إدارة ذات كفاءة لمصادر الطاقة واستخدام تقنيات حديثة نظيفة بيئيا ومقبولة اقتصاديا واجتماعيا لاستثمار هذه المصادر.



جاء ذلك فى كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى الاحتفالية السابعة باليوم العربي لكفاءة الطاقة التى أقيمت مساء اليوم بالقاهرة، تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والدكتور محمد شاكر ووزير الكهرباء والطاقة رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والقت الكلمة مديرة إدارة الطاقة بالجامعة العربية الوزير مفوض جميلة مطر.



وشددت "مطر" على أهمية العمل على ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بأشكالها المختلفة والحد من هدرها من خلال الاستهلاك العقلاني لها في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مؤكدة أن الهدف من كفاءة الطاقة هو استخدام كمية أقل من الطاقة للقيام بنفس العمل لتجنب استهلاك الطاقة المتزايد ومعرفة كيفية استخدامها بذكاء.



وأضافت " مطر" أن الطاقة مورد مهم لا بد من التعامل معه بحرص، فالكيلواط الأرخص هو ذلك الذي لا نستخدمه، مؤكدة أن الهدف من هذه الاحتفالية هو التشجيع على الاقتصاد في استهلاك الطاقة، ووقف الهدر المصاحب لأنشطتنا اليومية وذلك من خلال تشجيع الممارسات الكفؤة ودعم برامج وأنشطة كفاءة الطاقة فضلًا عن تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص ليلعب دوره في نشر مفاهيم كفاءة الطاقة، كما تحاول هذه الجهود نقل مواضيع كفاءة الطاقة من مستوى السياسات والدراسات إلى مستوى الأعمال وتعزيز الأسواق بالشركات المختصة القادرة على تنفيذ هذه السياسات والخطط ووضعها في إطار مشاريع استثمارية قابلة للتنفيذ.



وتعد احتفالية اليوم العربي لكفاءة الطاقة هذا العام هى سابع إحتفالية وقد شهدت قبل ستّة احتفاليات متتالية أوّلها كانت تحت شعار" ترشيد استهلاك الطاقة.. استثمار للحاضر والمستقبل"، ومنذ العام 2014 أصبحت الاحتفالية مناسبة أيضًا لإجراء مسابقة حول كفاءة الطاقة. حيث عقدت الاحتفالية أثناء انعقاد المنتدى العربي الثاني للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (الجونة ) بمصر 2014 وكانت المسابقة حول أفضل مقال صحفي.



كما تحدث فى الجلسة الافتتاحية للاحتفالية حول نفس الموضوع ، المهندسة مها مصطفى ممثلة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، كما تحدث الدكتور أحمد بدرالمدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة .



ونظم الاحتفالية، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الطاقة) بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) .



وأقيمت هذه الدورة تحت عنوان "طاقة أوفر.. مستقبل أخضر" وتضمنت فعالياتها جلسة حوار رفيعة المستوى حول " أفاق تطوير كفاءة الطاقة فى المبانى فى المنطقة العربية " إلى جانب توزيع جائزة مسابقة "أفضل منشأة أُعيد تأهيلها لتصبح خضراء".