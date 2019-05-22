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اقتصاد

تفعيل استراتيجية 2030.. التخطيط: تدريب 584 موظفا بالبريد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

الأربعاء 22/مايو/2019 - 01:02 ص
البريد المصري
البريد المصري
آية الجارحي
أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن تدريبها لـ 584 موظفا بالهيئة القومية للبريد علي مستوي المحافظات ضمن معايير التميز الحكومي للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.

ذكرت الوزارة في تصريحات لها اليوم، أنه تم التدريب شمل مناطق مكاتب قطاعات "غرب ووسط وشمال الدلتا، مصر العليا والوسطي" بمحافظات البحيرة، السويس، جنوب سيناء، أسيوط، كفر الشيخ المنيا، أسوان، سوهاج، بني سويف، القاهرة الكبرى".

أوضحت الوزارة أن التدريب شمل المعايير الرئيسية لتفعيل استراتيجية من مصر 2030، وتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، ومدى تنفيذ إدارة الابتكار، واستثمار رأس المال البشري، وإدارة المخاطر، وإدارة البيئة التشغيلية.

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