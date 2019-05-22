عندما يتغنى القلب وتسمو الروح.. بـ المدح والإنشاد تحلو السهرات الرمضانية

شهر رمضان هو شهر انتعاش المساجد والروحانيات لدى المصريين، حيث يتردّد المصلون علي المساجد فى كل الأوقات، ولكن الأمر لا يتوقف عند ذلك وحسب، بل يتجلى في إنتعاش الإقبال علي حضور حفلات الإنشاد الديني والصوفي، حيث يلاحق المصريون أصوات المنشدين والابتهالات والتواشيح، بالحفلات، حتى أنه أصبح موروثاً شعبياً مهماً خلال شهر رمضان.





الإنشاد ورمضان

وارتبط الإنشاد الديني منذ زمن، بشهر رمضان وذلك لأنه هو الفن الغنائي الذي يتناول موضوعات لها سمت ديني كالعشق الإلهي، أو مدح الرسول «صلي الله عليه وسلم»، أو الوحدانية والملكوت الأعلي وغيرها، وكان الذين يتصدون لهذا الفن من ذوي الأصوات الجميلة الجذابة.





بداية الإنشاد

وكانت بداية الإنشاد مع الأذان حيث كان بلال المؤذن يجود فيها كل يوم خمس مرات، ويرتلها ترتيلًا حسنًا بصوت جميل جذَّاب، ومن هنا جاءت فكرة الأصوات الندية في التغني بالأشعار الإسلامية، ثم تطور الأمر علي أيدي المؤذنين في الشام ومصر والعراق وغيرها من البلدان، وأصبح له قوالب متعددة وطرائق شتي، وخلال عهد الأمويين أصبح الإنشاد فنًّا له أصوله، وضوابطه، وقوالبه، وإيقاعاتها، وكان عبد الملك بن مروان في دمشق يشجع الموسيقيين ورجال الفن، كما تطور الإنشاد خلال عهد الفاطميين لاهتمام الدولة بالاحتفالات المجتمعية.





أشهر المنشدين

وفي بدايات القرن العشرين أصبح للإنشاد الديني أهمية كبري، حيث تصدى لهذا اللون من الغناء كبار المشايخ والمنشدين الذين كانوا يحيون الليالي الرمضانية، والمناسبات الدينية أمثال «أبوالعلا محمد» و«زكريا أحمد» وقد بلغ الإنشاد الديني ذروته في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، وظهر النقشبندي، ونصر الدين طوبار، الفشني، وظهر ما يعرف بفرق الإنشاد الديني داخل المؤسسات الرسمية مثل فرقة النيل للإنشاد الديني بالهيئة العامة لقصور الثقافة وفرقة الموسيقى العربية للإنشاد الديني بـ الأوبرا.





الجيل الجديد

وظهر مجموعة من المنشدين الجدد مثل الشيخ علي الهلباوي وياسين التهامي، مع تطور الآلات وإدخال بعض المنشدين آلات حديثة مثل العود والكمنجة والاورج، وبالأخص مع انتشار الراديو والتلفزيون والفضائيات والانترنت .





حفلات رمضان

وقد أعلنت دار الأوبرا المصرية، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، خريطة السهرات الرمضانية والعروض على المسرح المكشوف، سهرات رمضانية لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي ولفرقة الإخوة أبو شعر للإنشاد الديني (سوريا)، وأيضا المنشد جواد الشاري (المغرب)، و الفنانة عايدة الأيوبي وفرقتها والفنان على الهلباوى وفرقته، وفرقة نور النبي للإرشاد الديني سهرات رمضانية- الشيخ ياسين التهامي سهرات رمضانية- فرقة المولوية المصرية.





بالمحافظات

و ستقدم الفرق عروضًا تجمع بين سهرات للدول العربية يحتضنها المسرح الصغير، وتتضمن ملامح من التراث الموسيقي والغنائي مع نماذج من العادات والتقاليد ، بمحافظات الإسكندرية ودمنهور، وتضم أمسيات موسيقية وغنائية متميزة ذات صبغة دينية إضافة إلى عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالي لنجوم الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي، إلى جانب استكمال فعاليات برنامج الموسم الفني للأوبرا.





أماكن الحفلات

كما تقام أمسيات وحفلات الإنشاد الديني في بيت الشعر العربي، بيت المعمار المصري ومركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، كما يقام عدد من العروض الفنية والدينية والثقافية بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة المختلفة.





وبالمثل يقيم صندوق التنمية الثقافية بفعالياته الثقافية والفنية في المواقع التراثية والأثرية والتي تتضمن الإنشاد الديني وحفلات موسيقية وغنائية.





مراكز الثقافة