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مصر تقدم مساعدات إنسانية للأشقاء في زيمبابوي لمواجهة آثار الإعصار

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:27 م
سفير مصر يسلم شحنة
سفير مصر يسلم شحنة المساعدات
محمد وديع
استقبل السفير محمد فهمي سفير مصر في زيمبابوي صباح اليوم الثلاثاء، طائرتيّن عسكريتيّن نقلتا المساعدات المصرية المُقدَّمة إلى زيمبابوي الشقيقة، وذلك بحضور وزير الحكم المحلي والأشغال العامة والإسكان الوطني ونائبته من الجانب الزيمبابوي، بالإضافة إلى كبار المسئولين من كل من وزارة الخارجية وقوات الدفاع الجوي الزيمبابوية.

وألقت نائبة وزير الحكم المحلي كلمة أعربت فيها عن امتنان وشكر بلادها للمساعدات المصرية، مؤكدةً على العلاقات الأخوية بين الدولتين الشقيقتين وأهمية العمل الأفريقي المشترك لمواجهة تلك التحديات.

كما أكد السفير المصري في زيمبابوي خلال كلمته على تضامُن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب زيمبابوي الشقيق، مشيرًا إلى الدعم المصري الدائم لزيمبابوي وكافة الأشقاء في أفريقيا.

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