8 منافذ.. الزمالك يطرح تذاكر نهائي الكونفدرالية وإقبال كبير من الجماهير

بدأ نادي الزمالك مساء اليوم في طرح تذاكر مباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب.



وشهد مقر نادي الزمالك إقبالا مكثفا من الجماهير على شراء التذاكر كما تم طرح التذاكر في منافذ أخرى بالقاهرة ونادي السكة الحديد ونادي الشمس، بخلاف منافذ في المنصورة والمنوفية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس.



وتم طرح تذاكر المقصورة بـ300 جنيه والدرجة الأولى بـ100 جنيه والدرجة الموحدة بـ50 جنيها.



وفي نفس الوقت توافدت الجماهير بكثرة على منافذ بيع التذاكر في المحافظات منذ الساعات الأولى لطرحها.