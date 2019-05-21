ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

8 منافذ.. الزمالك يطرح تذاكر نهائي الكونفدرالية وإقبال كبير من الجماهير

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:40 م
اقبال مكثف من الجماهير
اقبال مكثف من الجماهير على شرا التذاكر
ملك موسى
بدأ نادي الزمالك مساء اليوم في طرح تذاكر مباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب.

وشهد مقر نادي الزمالك إقبالا مكثفا من الجماهير على شراء التذاكر كما تم طرح التذاكر في منافذ أخرى بالقاهرة ونادي السكة الحديد ونادي الشمس، بخلاف منافذ في المنصورة والمنوفية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس.

وتم طرح تذاكر المقصورة بـ300 جنيه والدرجة الأولى بـ100 جنيه والدرجة الموحدة بـ50 جنيها.

وفي نفس الوقت توافدت الجماهير بكثرة على منافذ بيع التذاكر في المحافظات منذ الساعات الأولى لطرحها.
8 منافذ.. الزمالك يطرح تذاكر نهائي الكونفدرالية وإقبال كبير من الجماهير

ترشيحاتنا

إصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة في حادث سيارة

أول تعليق من الزمالك عقب استبعاد عبدالله جمعة من قائمة أمم إفريقيا

أحمد موسى: لا أحد يستطيع تهديد أمن مصر القومي لهذا السبب.. فيديو

درة وبريانكا شوبرا أبرزهن.. نجمات تألقن بـ الأبيض في مهرجان كان السينمائي.. صور

تعرف على تشكيل الأجهزة الفنية للنشاط الرياضي بالأهلي

بعد إصابة محمد نجم.. أعراض غير متوقعة للجلطة الدماغية

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحياة تبدأ بعد الخمسين.. مسنات حققن حلم عارضات الأزياء.. صور

ليوناردو دي كابريو وبراد بيت في عرض أحدث أفلامهما بمسابقة كان

بشعر قصير وجينز ممزق.. لقاء الخميسي تتألق فى أحدث ظهور لها.. صور