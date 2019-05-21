ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

سمر همادى تثير غيرة سوزان نجم الدين في ابن أصول

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:37 م
صدى البلد
سعيد فراج
شاركت الفنانة التونسية سمر همادى في مسلسل "ابن أصول" بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين وأيتن عامر ورانيا منصور وحمزة العلى وأحمد حلاوة وإخراج محمد بكير والذي يعرض حاليا ضمن دراما رمضان لتكون بداية انطلاقتها الفنية في مصر.

وقالت سمر إنها تعلب في مسلسل ابن أصول دور "دانا" ممثلة لبنانية جاءت إلى مصر لتصوير فيلم، لم تجد أمامها سوى الإقامة برفقة صديقها القديم "رشدي" (فراس سعيد) مصمم الأزياء والذي يرتبط بعلاقة عاطفية مع "صولا" (سوزان نجم الدين) وتتسبب تواجدها المستمر في منزل صديقها إلى أزمات لرشدي مع صولا التى سيطرت عليها مشاعر الغيرة من "دانا" اعتقادا منها أنه تربطهما علاقة ما خاصة أنها تتعامل معه بأريحية ودون أى حدود.

وأضافت "سمر" أن طبيعة شخصيتها تميل إلى الفتاة المتحررة التى دخلت في علاقة عاطفية مع "رشدي" في الماضي وظنت أنه مازال يحبها إلا أنها اكتشفت بعد ذلك أنه يعاملها كصديقة فقط وأن مشاعره أصبحت تجاه " صولا" هو ما جعلها تحترم رغبته فتقرر الصلح بين صولا ورشدي وتعود إلى بلدها بعد انتهاء تصوير الفيلم.

ترشيحاتنا

أمم إفريقيا.. محمد عواد يواصل هجومه ويوجه سؤالا لـ أحمد ناجي

امتحانات أولى ثانوي .. اكتشاف مؤامرة على السيستم بإحدى مدارس الجيزة

إنجاز عظيم.. شاهد.. نجوى فؤاد على كوبرى روض الفرج

من التكرار إلى التمثيل.. 5 مشاهد تكشف فبركة برنامج رامز في الشلال

الشرنوبي يحبس أنفاسه بسبب غوريلا رامز في الشلال والأخير يسخر منه.. ويتعرض لـ إصابة خطيرة

تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحياة تبدأ بعد الخمسين.. مسنات حققن حلم عارضات الأزياء.. صور

ليوناردو دي كابريو وبراد بيت في عرض أحدث أفلامهما بمسابقة كان

بشعر قصير وجينز ممزق.. لقاء الخميسي تتألق فى أحدث ظهور لها.. صور