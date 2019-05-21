سمر همادى تثير غيرة سوزان نجم الدين في ابن أصول

شاركت الفنانة التونسية سمر همادى في مسلسل "ابن أصول" بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين وأيتن عامر ورانيا منصور وحمزة العلى وأحمد حلاوة وإخراج محمد بكير والذي يعرض حاليا ضمن دراما رمضان لتكون بداية انطلاقتها الفنية في مصر.



وقالت سمر إنها تعلب في مسلسل ابن أصول دور "دانا" ممثلة لبنانية جاءت إلى مصر لتصوير فيلم، لم تجد أمامها سوى الإقامة برفقة صديقها القديم "رشدي" (فراس سعيد) مصمم الأزياء والذي يرتبط بعلاقة عاطفية مع "صولا" (سوزان نجم الدين) وتتسبب تواجدها المستمر في منزل صديقها إلى أزمات لرشدي مع صولا التى سيطرت عليها مشاعر الغيرة من "دانا" اعتقادا منها أنه تربطهما علاقة ما خاصة أنها تتعامل معه بأريحية ودون أى حدود.



وأضافت "سمر" أن طبيعة شخصيتها تميل إلى الفتاة المتحررة التى دخلت في علاقة عاطفية مع "رشدي" في الماضي وظنت أنه مازال يحبها إلا أنها اكتشفت بعد ذلك أنه يعاملها كصديقة فقط وأن مشاعره أصبحت تجاه " صولا" هو ما جعلها تحترم رغبته فتقرر الصلح بين صولا ورشدي وتعود إلى بلدها بعد انتهاء تصوير الفيلم.

