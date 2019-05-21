لاسارتى يقود تدريبات مكثفة على الكرات العرضية فى مران الأهلي

خصص الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة مطوّلة للتدريب على الكرات العرضية، مع تنفيذ بعض الجمل الفنية، على هامش المران الجماعي للفريق مساء اليوم، الثلاثاء.



ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء غدٍ على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام.



وقام لاسارتي بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات. وأولى اهتمامًا بالجانب التكتيكي في ختام استعدادات الفريق لمواجهة الإسماعيلي.



ومن المنتظر أن يعلن لاسارتي قائمة الفريق التي تتوجه إلى الإسكندرية للمبيت بها، قبل التوجه، غدًا، إلى استاد الجيش ببرج العرب حيث تقام المباراة.