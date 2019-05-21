أحمد موسى: لا أحد يستطيع تهديد أمن مصر القومي لهذا السبب.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يتعين على الجميع مساندة الدولة ومؤسساتها والقوات المسلحة والشرطة في مواجهة المؤامرات والتحديات المقبلة، بالإضافة إلى حربنا ضد الإرهاب.



وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه هناك الكثير من المحاولات للمساس بمصر وإسقاط مؤسساتها ولكن بفضل القوات المسلحة والشرطة مازالت مصر صامدة ومستمرة في مسيرة البناء والتنمية.



وتابع:"مصر موقفها واضح من الأزمة الليبية وكافة الملفات الساخنة المحيطة بمصر في المنطقة، ولن يستطيع أحد تهديد أمن مصر القومي بفضل القوات المسلحة القوية".

