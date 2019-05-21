تدريبات تأهيلية لـ علي لطفي ويوسف علاء على هامش مران الأهلي

خاض علي لطفي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ويوسف علاء، كابتن فريق الشباب – تدريبات تأهيلية، اليوم، على ملعب التتش، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي. وذلك، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش في ختام استعدادات الفريق لمواجهة الإسماعيلي التي تُقام مساء غدٍ على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام.



وخضع لطفي لجلسة في الجيم، ضمن برنامجه التأهيلي، ثم خاض تدريبات خاصة في ملعب التتش تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي عقب مواجهة الإسماعيلي.



وكان لطفي قد اشتكى من جزع بسيط في الرباط الداخلي للركبة أبعده عن المشاركة الجماعية، فيما يعاني كابتن فريق الشباب من إصابة في العضلة الخلفية.