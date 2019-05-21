ولد الغلابة .. عماد زيادة: شخصية رشوان نقلة مهمة في مشواري

أكد الفنان عماد زيادة أن دور " رشوان " تاجر المخدرات، الذي يقدمه في مسلسل " ولد الغلابة " هو نقلة مهمة في مشواره الفني ، خاصة وأنه يشارك في عمل درامي من بطولة النجم أحمد السقا والمخرج المحترف محمد سامي.



أضاف زيادة أنه تلقي العديد من ردود الأفعال الإيجابية علي شخصية رشوان ، سواء من الجمهور الذي يلتقي به في الشارع أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هذا بجانب تلقيه العديد من المكالمات الهاتفية من عدد من الفنانين والمخرجين والكتاب، الذين أشادوا بالمسلسل وبالشخصية التي يقدمها.



أوضح زيادة أن النجم أحمد السقا والمخرج محمد سامي كانا لهما الدور الأكبر في نجاح شخصية رشوان والمسلسل بشكل عام، مؤكدا أن الخطوة القادمة لا بد أن تكون بعد دراسة مرتبة حتي تكون الأدوار التي سوف يقدمها فيما بعد تنال إعجاب الجمهور.



مسلسل ولد الغلابة من بطولة أحمد السقا ومي عمر وإنجي المقدم وإدوارد وكريم عفيفي وعماد زيادة وسلوي عثمان ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.