إياد نصار يوجه تحية للممثلات بعد رفض ماجد المصرى عمل ابنته بالوسط الفني

نشر الممثل الأردني إياد نصار كلمات رقيقة تدعم الممثلات، بعد الجدل الذى أثير خلال الساعات الماضية على خلفية رفض الفنان ماجد المصرى لعمل ابنته فى الوسط الفنى رغم امتلاكها موهبة كبيرة على حد وصفه.



وقال إياد عبر صفحته على موقع فيس بوك: بوست تحيه وتقدير لكل أنثى اختارت الطريق الأصعب، ألقت وراء ظهرها كل مايمكن أن يقال، كل التهم الجاهزة للاستخدام غير الآدمي.



وتابع: إلى كل ممثلة وقفت على خشبة مسرح أو أمام كاميرا.. زميلتي صديقتي وأختي انتي.. اخوه في هذا الهم الجميل.