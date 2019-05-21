ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

إياد نصار يوجه تحية للممثلات بعد رفض ماجد المصرى عمل ابنته بالوسط الفني

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 11:37 م
صدى البلد
محمد نبيـل
نشر الممثل الأردني إياد نصار كلمات رقيقة تدعم الممثلات، بعد الجدل الذى أثير خلال الساعات الماضية على خلفية رفض الفنان ماجد المصرى لعمل ابنته فى الوسط الفنى رغم امتلاكها موهبة كبيرة على حد وصفه.

وقال إياد عبر صفحته على موقع فيس بوك: بوست تحيه وتقدير لكل أنثى اختارت الطريق الأصعب، ألقت وراء ظهرها كل مايمكن أن يقال، كل التهم الجاهزة للاستخدام غير الآدمي.

وتابع: إلى كل ممثلة وقفت على خشبة مسرح أو أمام كاميرا.. زميلتي صديقتي وأختي انتي.. اخوه في هذا الهم الجميل.

ترشيحاتنا

عهد الفوضى انتهى.. أحمد موسى: مصر دولة قانون وتملك جيشا قويا.. فيديو

طلائع الجيش يضرب الاتحاد برباعية نظيفة ويسقطه إلى مراكز الخطر بالدوري

تعرف على رسالة دار الإفتاء للمصريين قبل الموجة الحارة

مسئول فلسطيني يفجر مفاجأة عن صفقة القرن ومؤتمر البحرين

شاهد.. تعليق رامز جلال على حلقة محمد الشرنوبي

9 معلومات عن نظام البطاقة الذهبية للإقامة الدائمة في الإمارات

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحياة تبدأ بعد الخمسين.. مسنات حققن حلم عارضات الأزياء.. صور

ليوناردو دي كابريو وبراد بيت في عرض أحدث أفلامهما بمسابقة كان

بشعر قصير وجينز ممزق.. لقاء الخميسي تتألق فى أحدث ظهور لها.. صور