ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانية تقاضي 17 مسئولاً بالقوى العاملة.. 46 مليون جنيه علامة استفهام كبيرة

الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:58 ص
نقود
نقود
حسن رضوان
علّقت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ما جاء باجتماع لجنة الخطة والموازنة خلال مناقشة موازنة وزارة القوي العاملة، بعد الكشف عن تقاضي 17 مسؤولًا بالوزارة 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل، 65 مليون جنيه.

وقالت "الكسان" في تصريحات لـ"صدي البلد"، هذا الرقم بمثابة علامة استفهام كبيرة، مؤكدة أن خطة البرلمان قدّمت طلب بيان من وزارة القوي العاملة يوضح تفاصيل أجور هؤلاء المسئولين، ولماذا لا يتم تطبيق الحد الأقصى من الأجور عليهم.

يُذكر أن اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان شهد حالة من الدهشة بين أعضاء اللجنة خلال مناقشة موازنة وزارة القوى العاملة، بعد ما تم الكشف عن تقاضي 17 مسؤولًا بالوزارة 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل مبلغ 65 مليون جنيه.

ترشيحاتنا

مقتل 6 وإصابة 200 في أعمال شغب عقب نتائج الانتخابات الرئاسية في إندونيسيا.. فيديو

ترتيب هدافي الدوري المصري.. أحمد علي يغرد منفردًا

مستحيل أرجعله.. خطيبة أحمد جمال تؤكد انفصالها عنه

إنبي يهرب من الهبوط بالفوز على المقاصة في الدوري

بأمر أردوغان.. قطع البث عن مرشح المعارضة في انتخابات اسطنبول

22 مايو.. اعرف شخصيتك من تاريخ ميلادك

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هكذا دعمت كاميلا مورون حبيبها ليوناردو دي كابريو في مهرجان كان السينمائي.. صور

الحياة تبدأ بعد الخمسين.. مسنات حققن حلم عارضات الأزياء.. صور

ليوناردو دي كابريو وبراد بيت في عرض أحدث أفلامهما بمسابقة كان