برلمانية تقاضي 17 مسئولاً بالقوى العاملة.. 46 مليون جنيه علامة استفهام كبيرة

علّقت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ما جاء باجتماع لجنة الخطة والموازنة خلال مناقشة موازنة وزارة القوي العاملة، بعد الكشف عن تقاضي 17 مسؤولًا بالوزارة 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل، 65 مليون جنيه.





وقالت "الكسان" في تصريحات لـ"صدي البلد"، هذا الرقم بمثابة علامة استفهام كبيرة، مؤكدة أن خطة البرلمان قدّمت طلب بيان من وزارة القوي العاملة يوضح تفاصيل أجور هؤلاء المسئولين، ولماذا لا يتم تطبيق الحد الأقصى من الأجور عليهم.



