مبدأ الشورى.. وكيل أوقاف كفر الشيخ يوضح الدروس المستفادة من غزوة بدر

قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، إن لغزوة بدر دروسًا وعبرًا؛ الأول أن النبي صلي الله عليه وسلم رسخ لمبدأ الشورى ففي بداية المعركة استشار أصحابه فتكلم أبو بكر فقال امض لما أمرك الله فنحن معك.



وتابع، وتكلم الفاروق عمر فأحسن وقال المقداد بن عمرو والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ولكن، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون.



وأضاف، وكيل وزارة الأوقاف، أما الثاني أن الملائكة كانت إلى جوار الحق، وثالثا أن الدعاء سلاح المؤمن ولن يهلك الله عبدًا مادام هذا العبد يدعوه ويلجأ إليه.



جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة احتفال مديرية الأوقاف بذكرى غزوة بدر الكبرى بمسجد الاستاد الرياضي بمدينة كفر الشيخ بحضور اللواء محمد بنداري، سكرتير عام المحافظة، والشيخ عطا بسيوني، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف.