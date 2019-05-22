ننشر تفاصيل الدعم بالموازنة الجديدة

قلصت الحكومة من حجم مصروفات الدعم بموازنة العام المالي 2020/2019 المقبل بقيمة تبلغ 171.8 مليار جنيه مقارنة بـ214.263 مليار جنيه تم اعتمادها بموازنة العام المالي الجاري.





كشفت بيانات الموازنة العامة عن العام المالي المقبل أن الحكومة قلصت الدعم الموجه للكهرباء ليصل لـ4 مليارات جنيه بعد أن كان 16 ملياراً في موازنة العام المالي الجاري بنسبة تخفيض تصل لـ400% وبما يمثل 4 أضعاف ذلك المبلغ.





وخفضت الحكومة أيضا مستهدفاتها لدعم قطاع التأمين الصحي والدواء لـ3.6 مليار جنيه بعد أن كانت 3.84 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري بقيمة بلغت 240 مليون جنيه، بالاضافة للدعم الموجه للمواد البترولية بقيمة 52.963مليار جنيه بمشروع الموازنة المقبلة بعد أن كان 89.1 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري





وثبتت الموازنة من دعمها الموجه لنقل الركاب خلال العامين الماليين الجاري والمقبل عند 1.85 مليار جنيه، و دعم تنمية الصعيد عند 200 مليون جنيه لنفس الفترة المذكورة





وقلصت الحكومة من دعمها للمزارعين ليصل لـ565 مليون جنيه فقط بمشروع الموازنة القادمة بعد أن كان 1.065 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري بتخفيض بلغ 563.9 مليار جنيه بنسبة 47%.



