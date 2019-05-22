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محافظات

مسلم ومسيحي .. حفل إفطار وحدة وطنية بقها ..صور

الأربعاء 22/مايو/2019 - 02:27 ص
مسلم ومسيحي .. حفل
مسلم ومسيحي .. حفل إفطار وحدة وطنية بقها
إبراهيم الهوارى
نظم مجلس مدينة ومركز قها حفل إفطار جماعى وسط أجواء رمضانية مبهجة بحضور عدد كبير من عمال المجلس وموظفى المجلس من أبناء المنطقة من رجال وسيدات وشباب وفتيات مسلمين ومسيحيين.

قالت المهندسة أمل فوزى رئيس المدينة إنه تم تنظيم مائدة إفطار أعدها سيدات المنطقة بمشاركة الشباب والذين حرصوا على توزيع العصائر وتنظيم موائد الطعام للحاضرين.

وشهد حفل الإفطار حالة من المحبة والود بين الحاضرين والذين حرصوا على التجمع معًا على مائدة إفطار واحدة.

وشهدت المائدة حضور كل من الشيخ مهدى بحيرى، والقس إبراهيم، وعدد كبير من العاملين بمجلس مدينة قها والوحدات المحلية التابعة لها.

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