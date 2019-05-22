3.6 مليار جنيه ديون السكة الحديد للبترول خلال مارس الماضي

ارتفعت مديونيات الهيئة العامة للبترول والثروة المعدنية علي هيئة السكة الحديد خلال مارس الماضي إلى 3.6 مليار جنيه بنسبة ارتفاع سجلت 20%.





أكد مصدر بالهيئة لـ"صدى البلد" أن الهيئة لديها ديون تصل 3 مليارات جنيه علي وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة منذ نهاية العام المالي الماضي جراء تدبير الاعتمادات البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء للاستمرار الخدمة.





وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق ارتفاع جملة الدين العام المحلي لـ 4 تريليونات جنيه بنهاية فبراير الماضي.





تسعي الحكومة حاليا لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية للسيطرة علي الدين العام ومنع تفاقمه.



