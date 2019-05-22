محمد محيى: ظلمت نفسى كتير وبكيت أثناء تسجيل ألبوم صورة ودمعة

قال المطرب محمد محيى إنه بكى فى الأستوديو أثناء تسجيل أغنية "حاولت تعمل حاجة" وأن ألبوم " صورة ودمعة" بوجه عام هو واحد من أهم الألبومات التى قدمها لأنه ابتعد لسنوات وبعدها عاد بقوة.



وأضاف خلال برنامج "سرى مش للغاية" : كان هذا للألبوم مليئًا بتجارب ذات مشاعر جياشة واغانى فى منتهى الصدق بعد سنوات من الابتعاد وخذلان من الحبيبة والأصدقاء غير الحقيقين.



وأكد محيى أنه حينما غنى " اتخنقت" كان يمر بتجربة صعبة شعر فيها أنه عاد للصفر، وفِى رد له عن سؤال هل هو " مظلوم أم ظالم نفسه" أجاب محيى أنه بالتأكيد ظلم نفسه كثيرا على سبيل المثال أن يوقع مع منتج لا يعرف تاريخه أو يدخل مشروعا لا يعرف تفاصيله.



وأضاف أن هناك محطات فى حياته خسر فيها عندما قرر ألا يستكمل ما بدأه عندما يشعر أن من أمامه لايفهمه.

