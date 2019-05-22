ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

محمد محيى: ظلمت نفسى كتير وبكيت أثناء تسجيل ألبوم صورة ودمعة

الأربعاء 22/مايو/2019 - 01:01 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
قال المطرب محمد محيى إنه بكى فى الأستوديو أثناء تسجيل أغنية "حاولت تعمل حاجة" وأن ألبوم " صورة ودمعة" بوجه عام هو واحد من أهم الألبومات التى قدمها لأنه ابتعد لسنوات وبعدها عاد بقوة.

وأضاف خلال برنامج "سرى مش للغاية" : كان هذا للألبوم مليئًا بتجارب ذات مشاعر جياشة واغانى فى منتهى الصدق بعد سنوات من الابتعاد وخذلان من الحبيبة والأصدقاء غير الحقيقين.

وأكد محيى أنه حينما غنى " اتخنقت" كان يمر بتجربة صعبة شعر فيها أنه عاد للصفر، وفِى رد له عن سؤال هل هو " مظلوم أم ظالم نفسه" أجاب محيى أنه بالتأكيد ظلم نفسه كثيرا على سبيل المثال أن يوقع مع منتج لا يعرف تاريخه أو يدخل مشروعا لا يعرف تفاصيله.

وأضاف أن هناك محطات فى حياته خسر فيها عندما قرر ألا يستكمل ما بدأه عندما يشعر أن من أمامه لايفهمه.

ترشيحاتنا

شاهد.. أول رد فعل لـ رمضان صبحي بعد استبعاده من قائمة المنتخب

شوبير يزف بشرى للمنتخبات والجماهير حول أمم أفريقيا 2019.. فيديو

فرج عامر يوجه الشكر للاعبين والجهاز الفني بعد الفوز على بتروجت

أمم أفريقيا .. تعليق صالح جمعة على عدم ضم شقيقه للمنتخب

تامر عبد الحميد يوجه رسالة لنجم الزمالك طارق حامد

تعرف على رسالة دار الإفتاء للمصريين قبل الموجة الحارة

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحياة تبدأ بعد الخمسين.. مسنات حققن حلم عارضات الأزياء.. صور

ليوناردو دي كابريو وبراد بيت في عرض أحدث أفلامهما بمسابقة كان

بشعر قصير وجينز ممزق.. لقاء الخميسي تتألق فى أحدث ظهور لها.. صور