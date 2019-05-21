ربنا يخليكوا استنونا.. أمير كرارة ينشر صورة مع نجوم مسرح مصر

نشر النجم أمير كرارة صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" برفقة نجوم مسرح مصر الفنان مصطفى خاطر ومحمد أنور.



وعلق كرارة على الصورة قائلًا "‏اخواتي وحبايبى ربنا يخليكو ليا استنونا".



يذكر أن النجم أمير كرارة يشارك في السباق الرمضانى بمسلسل كلبش 3 من بطولة أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف.