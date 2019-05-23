بعد واقعة المؤيد شيخ.. العسال يضع حلا لوقف نزيف سرقة المساجد الأثرية

كشف د. إبراهيم العسال، الباحث بجامعة قرطبة وعضو اللجنة العلمية التراث الثقافي بالاتحاد الأندلس بإسبانيا وأستاذ الآثار والحضارة الإسلامية،أن منبر مسجد المؤيد شيخ مملوكي برجي كبير مطعم بالسن والزر نشان وغني بالحشوات،وعليه نص كتابي يحمل اسم السلطان المؤيد أبو النصر شيخ أدام الله أيامه كما هو مكتوب.





وقال "العسال"، لـ" صدي البلد"، إن ما حدث من سرقة احدى حشوات المنبر مؤخرا كارثة بكل المقاييس وردود الأفعال لم تكن بنفس حجم المأساة،وبالأمس القريب تمت سرقة الباب الخشبي لمقصورة قبة الإمام الشافعي، وقبله منبر قانيباي الرماح بميدان الرميلة، وحشوات منبر قايتباي بالقرافة،وهي حوادث تدفعنا لسؤال مهم"الى متى سيعاني التراث على هذا النحو وإلى متى سندفع ما نسميه دائما في الأوساط التراثية في اسبانيا "ضريبة الزخم التراثي"الذي حبا الله به مصر.





وتابع: القضية الواضحة للعيان أن دم العمارة الاسلامية في مصر متفرق بين وزارتي الأوقاف والآثار، وأنه آن أوان الحسم في مثل هذه الأمور حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث المؤسفة،وسيبقى أحد أهم المنابر في دولة المماليك الشركسية منزوع الحشوة المسروقة والمصنوعة من الخشب المطعم بالعاج،والحل الجذري هو فصل تبعية آثارنا الإسلامية عن الأوقاف، وأن ينتقل تأمينها إلى وزارة الآثار شأنها شأن كل الآثار المدرجة في الدولة.





واقترح أنه إذا كانت المشكلة في الشعائر، فلتستعن وزارة الآثار بمقيم للشعائر وخطيب، لكن ليست من مسئولياته عملية التأمين والحراسة كما يحدث الآن ،فأنا شخصيا في جميع محاضراتي في مسجد المؤيد الشيخ لا اقابل الا عاملي الأوقاف ولا وجود في المسجد لأي أثريين ، من ناحية أخرى لابد من عمل عرض متحفي للمنابر داخل الجوامع نفسها، كإحاطتها بغطاء زجاجي عليه بطاقة تعريفية داخل المساجد على أن يٌحضر منابر أخرى حديثة لخطيب المسجد.





وتابع:هذا ليس بدعة ومتعارف عليه في المساجد الأثرية في أوروبا، حيث يغطون القطع الأثرية وتحاط بسياج حديدي أو زجاجي ولا يقترب أحد منها،ولو امتلكت بلاد أخرى في أوروبا وغيرها حشوات هذا المنبر – لا المسجد كله - لجذبت أعدادا هائلة من السائحين ،وأصبحت مزارا رئيسيا لما يتمتع به من قيمة أثرية عالية لا تضاهي ما نراه من آثار في هذه البلاد،أقل كثيرا في القيمة التاريخية والأثرية،لكنها تلقى اهتماما كبيرا من إدارات هذه الدول والأمثلة كثيرة.



