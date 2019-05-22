46 مليون جنيه رواتب 17 مسئولا بوزارة القوى العاملة.. وخطة البرلمان تعطي الحكومة 48 ساعة للرد.. وبرلمانية: هذا الرقم بمثابة علامة استفهام كبيرة

خطة البرلمان: سيكون هناك توصيات شديدة اللهجة حين التأكد من وجود مغالاة بالاجور

المحافظين يسأل القوى العاملة عن تقاضي عدد من مستشاريها 46 مليون جنيه

برلمانية عن مبلغ 46 رواتب لـ17 مسئولًا: ننتظر بيان كامل للوزارة بتفاصيل هذا المبلغ

سادت حالة من الارتباك في اجتماع الخطة والموازنة بمجلس النواب أثناء استعراض تفصيلات موازنة وزارة القوى العاملة، بعدما تم الكشف عن تقاضي 17 مسئولا فقط 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه.وطلب رئيس اللجنة حسين عيسى ووكيلها ياسر عمر ومصطفى سالم، استفسارا من وزارة المالية بخصوص الـ 17 العاملين في 11 مكتبا بالخارج، وهو ما ردت عليه مشيرة مصلح، ممثلة عن وزارة المالية، بأن القوى العاملة هي من وضعت رواتب هؤلاء وتعاملهم معاملة دبلوماسية كملحقين عماليين، وأن تلك مصروفات المعيشة والسكن لهم، بواقع 300 ألف جنيه شهريا لكل فرد.من جانبه، قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن خطة النواب خلال مناقشة موازنة وزارة القوى العاملة، اكتشفت تقاضي 17 مسئولًا بالوزارة مبلغ 46 مليون جنيه، فقامت على الفور بطلب بيان تفصيلي كامل لكل مسئول يوضح البدلات التي يحصل عليها والسكن وخلافه.وأضاف "عمر"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن خطة النواب أعطت الحكومة 48 ساعة للرد تفاصيل هذه الرواتب، مؤكدًا أنه في حالة وجود مغالاة في هذه الرواتب بعد مقارنتها بأجور المسئولين في الخارج في الدول الأخرى، ستكون هناك توصيات شديدة اللهجة موجهة للحكومة وعليها أن تنفذها على الفور.في السياق ذاته، قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، إن وزارة القوى العاملة هي المسئولة عن الإجابة عن ما تم الكشف عنه في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، متسائلًا: «كيف يتقاضى 17 مستشارا عماليا بوزارة القوى العاملة 46 مليون جنيه في حين يتقاضى 13 ألف عامل 66 مليون جنيه؟».وأضاف "خليفة"، فى بيان صحفى له، أن مستشاري العمال في وزارة القوى العاملة من دول الإمارات والأردن والسعودية وإيطاليا، لم يحققوا إنتاجا مقابل ما يتقاضون من رواتب، مؤكدًا أن هؤلاء المسئولين يتقاضون رواتب دون وجود إنتاج فعلي في الشهر، أو محاولات لتوفير فرص عمل للمصريين بالخارج وجذب مستثمرين أجانب.في السياق ذاته، علقت ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ما جاء باجتماع لجنة الخطة والموازنة خلال مناقشة موازنة وزارة القوى العاملة، بعد الكشف عن تقاضي 17 مسئولًا بالوزارة 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل، 65 مليون جنيه.وقالت "الكسان"، في تصريحات لـ"صدى البلد": "هذا الرقم بمثابة علامة استفهام كبيرة"، مؤكدة أن خطة البرلمان قدمت طلب بيان من وزارة القوى العاملة يوضح تفاصيل أجور هؤلاء المسئولين، ولماذا لا يتم تطبيق الحد الأقصى من الأجور عليهم.