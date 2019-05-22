ضبط 726 مخالفة مرورية وتموينية وإشغال طريق في مطروح

أفاد مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، بأنه تم ضبط 726 مخالفة مرورية وتموينية وإشغال طريق، خلال الحملة المكبرة على الطريق الساحلي وداخل مدينة مرسى مطروح، للتأكيد على التزام السائقين بقواعد وإرشادات المرور، وضبط المخالفين والخارجين على القانون.



