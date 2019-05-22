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حوادث

ضبط 726 مخالفة مرورية وتموينية وإشغال طريق في مطروح

الأربعاء 22/مايو/2019 - 03:59 ص
حملات مرورية
حملات مرورية
أ ش أ
أفاد مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، بأنه تم ضبط 726 مخالفة مرورية وتموينية وإشغال طريق، خلال الحملة المكبرة على الطريق الساحلي وداخل مدينة مرسى مطروح، للتأكيد على التزام السائقين بقواعد وإرشادات المرور، وضبط المخالفين والخارجين على القانون.

وأوضح مدير الأمن -في تصريح- أن الحملة أسفرت عن ضبط 646 مخالفة مرورية متنوعة، وتم التصالح الفوري في 92 غرامة فورية، بينما تم ضبط 33 قضية تموينية، و47 قضية للباعة الجائلين وإشغال الطريق ومخالفات البناء، وتم تسليم 47 حالة مضبوطات لمجلس مدينة مرسى مطروح، وجارٍ اتخاذ اللازم حيال المخالفين.

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