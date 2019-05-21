رضا الدنبوقي: يجب توحيد الجهود وفرض عقوبات رادعة للقضاء على الختان

قال رضا الدنبوقى، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية نحتاج توحيد الجهود بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة ،والمجلس القومى للسكان ،مع منظمات المجتمع المدنى ،بحيث ان تكون هناك قوة عمل واحدة لمواجهة والقضاء على ختان الإناث .



وأضاف " الدنبوقى " فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن المادة 242 من قانون العقوبات تجرم ختان الإناث، والجريمة أصبحت جناية لكن ما زال الأطباء هم من يقوم بها ،لافتًا لاحتياجنا لتوعيتهم بأنه جرم ،ولابد أن يكون هناك عقاب تأديبي بغلق المنشأة الطبيه وعدم ممارسة الطبيب للمهنة مرة أخرى .



وأشار أن الدولة ملتزمة بنص المادة 11 من الدستور بمناهضة العنف الأسرى عمومًا ضد النساء ومن ضمنهم الأنثى فى سن صغيرة ويعتبر الختان نوع من التمييز، مشيرًا لأن نسب الختان كبيرة رغم تجريمه منذ 19 عامًا فى القانون ،وذلك بسبب غياب الثقافة المجتمعية .



ونوه إلى أن الختان يسبب آثار نفسية وجسدية مدمرة للأنثى ، وتحتاج الضحية معالجة الآثار النفسية التى تترتب عليه لأنها تفقد الثقة فى الأهل الذين يصبحوا مصدر للألم بدلًا من أن يكونوا مصدر للأمان .



وتطرق للحلول فلابد من حملة "طرق الأبواب " على مستوى الجمهورية وتعاون الشيوخ والقساوسة للتوعية الدينية بخطورة الختان بحيث يكون الجمعة الأولى من كل شهر فى المساجد والأحد الأول من كل شهر فى الكنائس على مستوى الجمهورية مخصصة للحديث عن خطورة هذه الظاهرة .