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حوادث

إحباط محاولة تسلل 17 شخصا إلى ليبيا عبر دروب السلوم

الأربعاء 22/مايو/2019 - 03:01 ص
منفذ السلوم البرى
منفذ السلوم البرى
أ ش أ
أحبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل 17 شخصًا حال شروعهم في مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بالسلوم، ولتواجدهم بمنطقة غير مصرح بتواجد المدنيين فيها بدون تصريح.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر إخطارًا بضبط 17 شخصًا حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية، وقامت الأجهزة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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