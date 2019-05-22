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عودة 287 مصريًا من ليبيا وعبور 366 شاحنة عبر منفذ السلوم

الأربعاء 22/مايو/2019 - 02:29 ص
عودة 287 مصريًا من
عودة 287 مصريًا من ليبيا وعبور 366 شاحنة عبر منفذ السلوم
أ ش أ
عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البري 287 مصريًا، بينهم 230 سافروا بصورة شرعية و57 بصورة غير شرعية، كما عبرت 366 شاحنة في الاتجاهين، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر - في بيان الثلاثاء - إنه تم إنهاء إجراءات سفر 692 شخصًا عبر المنفذ، منهم 276 مصريًا و416 ليبيًا.

وأضاف مدير الأمن أنه تم أيضًا إنهاء إجراءات مغادرة 198 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، كما تم إنهاء إجراءات وصول 168 شاحنة لتحميل بضائع من الجانب المصري.

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