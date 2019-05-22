نقابة الممثلين: محمد نجم لا يزال بالرعاية المركزة

طالبت الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية على فيس بوك بالدعاء للفنان الفنان محمد نجم والتى أكدت أنه لا يزال يرقد فى الرعاية المركزة إثر جلطة دماغية.



وأكدت نهال عنبر فى تصريحات لـ صدى البلد، أن محمد نجم يعانى من الإصابة بجلطة فى المخ، وجميع وظائف الجسم مرتفعة، بالإضافة أنه يعاني بعض المشاكل فى الكبد.



ومن أشهر مسرحيات محمد نجم "عش المجانين" التي اشتهر فيها بمقولة "شفيق يا راجل"، التي حققت نجاحا كبيرا في الوطن العرب.

