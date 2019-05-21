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أخبار البلد

أهالى شهداء كتيبة 103 صاعقة فى حفل إفطار مؤسسة وصل

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 11:35 م
صدى البلد
عبد الوكيل أبو القاسم
تستضيف مؤسسة حلقة وصل فى حفل إفطارها السنوى أهالى شهداء كتيبة 103 صاعقة بقيادة البطل أحمد منسى وذلك يوم الجمعة القادمة باوتيل بيراميزا الدقى.

وقال الناشر فتحى المزين ورئيس مجلس أمناء مؤسسة حلقة وصل قائلًا: هذا الحفل الدروي فى كل عام ياتى تأكيدًا على دعمنا الدائم لأهالي الشهداء بجوار صناعة حلقة وصل بين رموز الإعلام والعمل الخيري بحضور الكثير من الأسماء اللامعة من الإعلام والمجتمع ومجلس النواب.

وأبرز أسماء الحضور
وزير التنمية المحلية محسن النعماني
الفنان أحمد شاكر مدير المسرح القومى
د . جمال شعبان مدير معهد القلب الأسبق
مروة مراد مديرة إدارة تنمية الموارد ب بهية
أهالى كتيبة 103 صاعقة
الإعلامية نهال علام
الإعلامية سارة حسن
الكاتب الصحفى محمود خليل
الروائية هدى أنور
محمد حشمت أبو الخير

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