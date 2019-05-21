أهالى شهداء كتيبة 103 صاعقة فى حفل إفطار مؤسسة وصل

تستضيف مؤسسة حلقة وصل فى حفل إفطارها السنوى أهالى شهداء كتيبة 103 صاعقة بقيادة البطل أحمد منسى وذلك يوم الجمعة القادمة باوتيل بيراميزا الدقى.



وقال الناشر فتحى المزين ورئيس مجلس أمناء مؤسسة حلقة وصل قائلًا: هذا الحفل الدروي فى كل عام ياتى تأكيدًا على دعمنا الدائم لأهالي الشهداء بجوار صناعة حلقة وصل بين رموز الإعلام والعمل الخيري بحضور الكثير من الأسماء اللامعة من الإعلام والمجتمع ومجلس النواب.



وأبرز أسماء الحضور

وزير التنمية المحلية محسن النعماني

الفنان أحمد شاكر مدير المسرح القومى

د . جمال شعبان مدير معهد القلب الأسبق

مروة مراد مديرة إدارة تنمية الموارد ب بهية

أهالى كتيبة 103 صاعقة

الإعلامية نهال علام

الإعلامية سارة حسن

الكاتب الصحفى محمود خليل

الروائية هدى أنور

محمد حشمت أبو الخير