ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أهلي 2004 يتوج ببطولة دوري منطقة القاهرة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 11:32 م
أهلي 2004
أهلي 2004
عبدالحكيم أبو علم
توج فريق ناشئي كرة القدم بالنادي الأهلي "مواليد 2004" بطلًا لدوري سوبر منطقة القاهرة بشكل رسمي، بعدما قبلت منطقة القاهرة لكرة القدم الاحتجاج الذي تقدم به الأهلي ضد إدارة نادي اتحاد الشرطة، بعد قيامه بقيْد أحد لاعبيه بشكل غير صحيح.

كان الأهلي، بقيادة مديره الفني محمد سعد، قد خسر أمام اتحاد الشرطة في مباراة الجولة الأخيرة من دوري سوبر منطقة القاهرة، والتي أقيمت يوم الجمعة 26 أبريل الماضي، ليتوقف رصيد الأهلي عند 10 نقاط، بينما رفع الشرطة رصيده لـ11 نقطة، وتُوج باللقب وقتها، إلا أن قطاع الناشئين بالأهلي تقدم باحتجاج رسمي لمنطقة القاهرة، في 30 أبريل، حول عدم صحة قيد أحد لاعبي الشرطة.

وبعد التحقيق في الواقعة من قبل اللجنة القانونية بمنطقة القاهرة لكرة القدم، وبعد الاطلاع على المستندات، قررت المنقطة قبول احتجاج الأهلي، وإلغاء قيْد اللاعب كريم خالد محمد، وخسارة فريق اتحاد الشرطة جميع المباريات التي شارك خلالها اللاعب المذكور، وتغريم النادي 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى إنذاره لعدم تكرار الواقعة مستقبلًا، ورد قيمة الاحتجاج للنادي الأهلي.

وبالنظر لخسارة الشرطة مباراته أمام الأهلي، بنتيجة اعتبارية صفر–2، فقد وصل رصيد الأهلي لـ13 نقطة، وتُوج بطلًا لدوري سوبر منطقة القاهرة بشكل رسمي.

ترشيحاتنا

النيابة تنشر أوصاف فتاة مجهولة عثر على جثتها فى التجمع الخامس

مباريات اليوم الثلاثاء 21 مايو .. 5 مواجهات تشعل الدوري المصري

أحمد موسى: لا أحد يستطيع تهديد أمن مصر القومي لهذا السبب.. فيديو

بعد تصدرها تريند جوجل ..شاهد.. أبرز فساتين ناهد السباعى المثيرة للجدل

سبورتنج يحصد برونزية كأس مصر لكرة اليد بعد الفوز على الجزيرة ..صور

درة وبريانكا شوبرا أبرزهن.. نجمات تألقن بـ الأبيض في مهرجان كان السينمائي.. صور

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحياة تبدأ بعد الخمسين.. مسنات حققن حلم عارضات الأزياء.. صور

ليوناردو دي كابريو وبراد بيت في عرض أحدث أفلامهما بمسابقة كان

بشعر قصير وجينز ممزق.. لقاء الخميسي تتألق فى أحدث ظهور لها.. صور