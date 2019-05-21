أهلي 2004 يتوج ببطولة دوري منطقة القاهرة

توج فريق ناشئي كرة القدم بالنادي الأهلي "مواليد 2004" بطلًا لدوري سوبر منطقة القاهرة بشكل رسمي، بعدما قبلت منطقة القاهرة لكرة القدم الاحتجاج الذي تقدم به الأهلي ضد إدارة نادي اتحاد الشرطة، بعد قيامه بقيْد أحد لاعبيه بشكل غير صحيح.



كان الأهلي، بقيادة مديره الفني محمد سعد، قد خسر أمام اتحاد الشرطة في مباراة الجولة الأخيرة من دوري سوبر منطقة القاهرة، والتي أقيمت يوم الجمعة 26 أبريل الماضي، ليتوقف رصيد الأهلي عند 10 نقاط، بينما رفع الشرطة رصيده لـ11 نقطة، وتُوج باللقب وقتها، إلا أن قطاع الناشئين بالأهلي تقدم باحتجاج رسمي لمنطقة القاهرة، في 30 أبريل، حول عدم صحة قيد أحد لاعبي الشرطة.



وبعد التحقيق في الواقعة من قبل اللجنة القانونية بمنطقة القاهرة لكرة القدم، وبعد الاطلاع على المستندات، قررت المنقطة قبول احتجاج الأهلي، وإلغاء قيْد اللاعب كريم خالد محمد، وخسارة فريق اتحاد الشرطة جميع المباريات التي شارك خلالها اللاعب المذكور، وتغريم النادي 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى إنذاره لعدم تكرار الواقعة مستقبلًا، ورد قيمة الاحتجاج للنادي الأهلي.



وبالنظر لخسارة الشرطة مباراته أمام الأهلي، بنتيجة اعتبارية صفر–2، فقد وصل رصيد الأهلي لـ13 نقطة، وتُوج بطلًا لدوري سوبر منطقة القاهرة بشكل رسمي.