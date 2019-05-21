الجيوشي: الدولة خسرت 450 مليون دولار إثر قرار فرض 15%‎ رسوم على البليت

قال طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة حديد الجيوشي، إن جميع مصانع الدرفلة أغلقت نتيجة لقرار وزير الصناعة بفرض 15 ‎%‎ ضرائب.



وأضاف الجيوشي في تصريحات صحفية مساء اليوم أن الدولة خلال الشهر الماضي أي منذ إصدار القرار خسرت 450 مليون دولار كان يتم دفعها ضرائب من قبل مصانع الدرفلة على واردات البليت.



وأشار عضو الصناعات المعدنية إلى أن مصانع الدرفلة التي أوقفت العمل مازالت تدفع رواتب العمالة رغم توقف المصانع لعدم إحداث أي مشاكل للدولة بالاستغناء عن العمالة.

