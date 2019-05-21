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ديني

بشره النبي بالجنة.. أحمد عمر هاشم: هذا الصحابي سخر منه الناس.. فيديو

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 11:41 م
الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم
محمد شحتة
قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن سيدنا عبدالله بن مسعود كان من خيرة أصحاب رسول الله، وهو أعظم رواة الحديث وكانت ساقه في غاية الدقة لدرجة أن من يرونها كانوا يسخرون منها فكان النبي يقول "أتضحكون من دقة ساق بن مسعود والذي نفسي بيده إنها لأثقل من جبل أحد في الجنة".

وأضاف هاشم، في لقائه على فضائية "الحدث اليوم"، أن بعض الصحابة سامحهم رب العزة من الجهاد بسبب الأعذار فيقول الله في كتابه "لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ" ولم يفرض عليهم الجهاد.

وأشار إلى أن الصحابة كان فيهم ذوو الإحتياجات الخاصة ولكنها لم تعوقهم عن توثيق الصلة مع الله وكانوا يتغلبون على ما فيها ويؤدون عبادتهم لله خالصهم حتى أن بعضهم كان يدافع عن دين الله رغم إعاقته.

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