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حوادث

مقتل طفل في حادث عبور مشاة بإحدى قرى الدلنجات

الأربعاء 22/مايو/2019 - 12:10 ص
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
جمالات الدمنهورى
لقى طفل مصرعه بحادث عبور مشاة حيث صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بقرية كفر لحيمر بمركز الدلنجات بالبحيرة وتم نقل الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركز تحت تصرف النيابة.

اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة الدلنجات يفيد بوقوع حادث عبور مشاة وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة مجهولة بطفل أثناء عبوره الطريق بقرية كفر لحيمر بنطاق المركز .

وتسبب ذلك فى مصرع يوسف الكومى الدسوقى البندارى- 3 سنوات مقيم بقرية كفر لحيمر ووضع الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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