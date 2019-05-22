أوهموه بأنهم رجال شرطة .. سقوط 5 متهمين بسرقة تاجر عربي.. فيديو

نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة الاستيلاء على مبلغ مالى من شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية منتحلين صفة رجال شرطة.



تبلغ للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار من أحد الأشخاص "تاجر – 34 سنة– يحمل جنسية إحدى الدول العربية " ومقيم بأحد الفنادق بدائرة قسم قصر النيل بقيام أحد الأشخاص "لا يعلم بياناته التفصيلية"، سبق تعرفه عليه من خلال أحد أصدقائه "يحمل جنسية ذات الدولة، ومقيم معه بذات الفندق" لمساعدته فى شراء كمية من المنظفات للاتجار بها فى بلاده، حيث اتفقا على التقابل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة فحضر وبصحبته شخصان وبحوزته مبلغ (374 ألف جنيه)، وعقب تقابلهم بالمكان المتفق عليه فوجئ بحضور ستة أشخاص مجهولين يستقلون سيارة أجرة "ميكروباص"، وبحوزة أحدهم سلاح نارى "طبنجة" وادعوا أنهم من رجال الشرطة واصطحبوه والشخص الذى حضر لمقابلته والمبلغ المالى للسيارة الأجرة ثم قاموا بإنزاله أعلى الطريق الدائرى عقب استيلائهم على المبلغ المالى.



تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، والإدارة العامة لمباحث القاهرة وإدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (7 أشخاص "محددين").



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 5 من المتهمين، وبحوزتهم (3 طبنجات صوت - 3طلقات - 192,705 جنيه - 206 ريال سعودى - 403 دولار- 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهاربان وأضاف أحدهم بسابقة تعرفه على المجنى عليه وإيهامه بقدرته على تغيير العملة المصرية إلى عملة الدولار بسعر أقل من السوق المصرفى وطلب منه إحضار المبلغ المالى والتقابل بمحل الواقعة وعقب وصولهم حضر باقى المتهمين مستقلين السيارة الميكروباص وادعوا أنهم من رجال الشرطة واصطحبوه والمجنى عليه داخل السيارة واستولوا على المبلغ المالى، وبإرشادهم تم ضبط السيارة المستخدمة "ملك أحدهم" وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين وباقى المبلغ المستولى عليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.