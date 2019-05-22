الوادي الجديد تحصد 3 ميداليات ببطولة الجمهورية للصم وضعاف السمع

أعلن الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، مساء الثلاثاء، حصول المحافظة على ثلاث ميداليات تنوعت بين (الذهبية – الفضية – البرونزية) لطلاب التربية الخاصة والدمج في مسابقة ألعاب القوى 100 متر عدو بالمدينة الشبابية ببطولة الجمهورية الرمضانية التي أقيمت بمدينة أبي قير بالإسكندرية للأنشطة الرياضية والثقافية، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمسابقات التربية الخاصة.



وقال وكيل الوزارة في بيان إن الطالب محمد يحيى عبده فاز بذهبية المركز الأول، وفازت الطالبة خلود خالد محمد بفضية المركز الثاني، وفاز الطالب حسين أحمد محمد حسب ببرونزية المركز الثالث.



وأشار التداوى إلى أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بطلابها من ذوي القدرات الخاصة وضعاف السمع من خلال توفير الدعم المادى لهم، ومشاركتهم في كافة المسابقات الثقافية والعلمية والرياضية ودعمهم معنويا وماديا، لافتا إلى أن كل هذه الأمور حققت نتائج إيجابية على مدار الفترة الماضية من خلال حصد أبناء المحافظة العديد من الجوائز والميداليات.