وزير الخارجية الأمريكي: قدمنا للكونجرس أدلة جديدة عن التهديدات الإيرانية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية قدمت للمشرعين بالكونجرس أدلة جديدة عن التهديدات الإيرانية.



وأضاف بومبيو - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - أن الولايات المتحدة لم تتوصل بعد إلى خلاصة نهائية فيما يتعلق بالهجمات الأخيرة التي استهدفت سفنا قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي ومحطتين لضخ النفط في السعودية.



وأردف "أوضحنا بشكل جلي لإيران أننا لن نسمح لها بالتخفي وراء قوات وكلائها وإذا تعرضت مصالح أمريكية لهجمات إن كان من إيران بشكل مباشر أو من خلال وكلائها، فسنرد بالطريقة الملائمة على إيران".



وأكد بومبيو عدم وجود خلافات داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب حول السياسة تجاه إيران، مضيفا أنه يتوقع أن ينضم كل عضو في الكونجرس إلى جهود الإدارة ليس فقط لردع إيران عن اتخاذ أي عمل ضد المصالح الأمريكية في العراق أو غيره في الشرق الأوسط، ولكن أن يكونوا داعمين بشكل كبير لهذه الإدارة عندما تتخذ إجراءات لحماية الأميركيين حيثما يخدمون.



وبشأن إمكانية التواصل بين واشنطن وطهران، قال بومبيو إن هناك العديد من قنوات التواصل.



وكشف استطلاع جديدة للرأى أن أكثر من نصف الأمريكيين (51%) يعتقدون أن الولايات المتحدة ستخوض حربا مع إيران خلال الأعوام القليلة المقبلة، وذلك بزيادة 8% عن نتائج استطلاع آخر أجري في يونيو الماضي.



وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي جرى في الفترة بين 17 و20 مايو الجاري، أن الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء ينظرون إلى إيران باعتبارها تهديدا ويتوقعون حدوث حرب.