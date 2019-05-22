ريمونتادا الإنتاج تحبط محاولات المصري في الدوري والتعادل بهدفين لكل منهما

فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي فى المحافظة على فارق التقدم بهدفين وتعادل أمام ضيفه الإنتاج الحربي بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الجيش بمدينة السويس، فى إطار مباريات الأسبوع 33 من الدوري الممتاز.



تقدم للفريق البورسعيدي بالهدف الأول فى الدقيقة 7 من زمن المباراة، عن طريق حسين رجب ، قبل أن يضيف محمود وادي هدف المصري الثاني فى الدقيقة 15 من زمن اللقاء.



بعدها قلص الفارق لفريق الإنتاج اللاعب معاذ الحناوي من ضربة جزاء فى الدقيقة 30، قبل أن يدرك التعادل لفريق العجلات الحربية اللاعب كريم لالا فى الدقيقة 35، لينتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 2-2.



التعادل رفع رصيد المصري إلى النقطة 49 فى المركز الرابع ليسمح لفريق المقاولون فى حصد مركز فى المربع الذهبي حال الفوز أمام الأهلي فى مباراته المقبلة، بينما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي الى النقطة 37 فى المركز الـ 12 من جدول ترتيب الدوري الممتاز.