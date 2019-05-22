عاطفيا ومهنيا.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 22/ 5/ 2019



تعد توقعات الأبراج من الأمور التى تشغل بال الكثيرين، ما يدفعهم إلى قراءتها؛ لمتابعة مردودها على جميع جوانب حياتهم "العاطفية والصحية والمهنية والمالية".



وكشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عن توقعات الأبراج وحظك اليوم، الأربعاء 22 مايو ٢٠١٩، على النحو التالي:



الحمل

من21/3 إلى 20/4



اجتماعيا ومهنيا: القمر في مربع برجك وتساورك الشكوك فلا تبالغ في إظهار مشاعر القلق.

عائليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تحافظ على برودة أعصابك وأن تفرمل انفعالات



الثور

من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا: فينوس في برجك تمنحك سحرا وتتحدث بلباقة ويلتف من حولك كثيرون وقد تعيش مغامرة عاطفية كبيرة.

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يدعم أعمالك ويجعلك مستعدا للتطور.





الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تدع حبك للاستقلالية يجعلك عنيفا مع شريك حياتك.

ماليا ومهنيا: ينصحك الفلك اليوم ألا ترتبط بعقود إلا بعد استيفاء المعلومات اللازمة.



السرطان

من 22/6 إلى 22/7

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجد أنك تميل للتمرد.. فلا تبالغ في حساسيتك وتمردك على القوانين التي تربطك بشريك حياتك.

اجتماعيا وعائليا: ينصحك الفلك أن تتفهم الاختلاف وألا تنتظر من الآخرين أن يكونوا بنفس حساسيتك.





الأسد

من 23/7 إلى 22/8

صحيا وعائليا: اليوم قد يكون مشحونا بالواجبات، ومع ذلك توازن جيدا بين اهتمامك بصحتك وقيامك بواجباتك.

اجتماعيا: الشمس وعطارد في منزل الأصدقاء يؤكدان على جاذبيتك وحضورك والجميع يطلبون صحبتك.



العذراء

من 23/8 إلى 22/9

مهنيا وماليا: القمر في منزل الخامس يمدك بقوة التحمل والمثابرة ويساعدك ذلك على التطور وتحقيق مكاسب.

عاطفيا: فينوس في منزل الحظ تعدك بأوقات حلوة وتحصل على إعجاب الجنس الآخر وتعيش حالة عاطفية مفرحة.



الميزان

من 23/9 إلى 22/10

اجتماعيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد تبدو متوترا ومرتبكا، فلا تتهور بقول أو فعل.

عاطفيا: فينوس في منزل الحظ تساعدك على التحرر من القيود والفرص متاحة للخروج والانطلاق مع الأحباب.



العقرب

من 23/10 إلى 22/11

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمنحك الطاقة اللازمة لتتقدم وتوطد علاقاتك.

ماليا: المريخ في منزل الحظ يجعلك أكثر ميلا للمغامرة ومن الممكن أن تحقق مكاسب.



القوس

من 23/11 إلى 21/12

ماليا: القمر في منزل المال وقد تزدهر مواهبك التجارية وتصل لمكاسب تنتظرها.

اجتماعيا: تعطي لمن حولك مثالا يُحتذى به في التعامل وتحصل على التقدير.



الجدي

من 22/12 إلى 20/1

اجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك الفلك اليوم بالتزام الصمت والتفكير بتأني.

مهنيا وصحيا: تميل للتأمل وتركز على تحليل ما تراه من حولك، فقط لا تعلن خططك ولا تُظهر استنتاجاتك واهتم بصحتك.



الدلو

من 21/1 إلى 19/2

صحيا: القمر في منزل الصحة واليوم يجب أن تعتني بنفسك وتهتم بصحتك وسلامتك.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق ويطالبك بالدقة في كل ما تقول وتفعل وعليك أن تتجنب الزهو بنفسك.



الحوت

من 20/2 إلى 20/3

مهنيا وماليا: القمر يقترن بالمشتري في وضع معاكس وعليك أن تكون واقعيا ودقيقا وتجنب المغامرة والتسرع.

اجتماعيا: الأجواء من حولك مشحونة وعليك أن تكون مرنا ومتحفظا لتمر الأمور بسلام.



