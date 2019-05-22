افتتاح المركز الطبي المتطور لعلاج وجراحات الكبد والبنكرياس بمستشفى حميات الزقازيق

افتتح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية يرافقه الدكتور عبد المنعم أبو شرخ عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق، والدكتور هشام عناني مدير عام مستشفيات جامعة الزقازيق المركز المتطور لعلاج وجراحات أمراض الكبد والبنكرياس والجهاز الهضمي بمستشفى حميات الزقازيق للمرة الأولى بمنظومة الصحة بالمحافظة وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين المديرية وجامعة الزقازيق بحضور هيئة الإشراف واللجنة الطبية المتخصصة بالمركز من جامعة الزقازيق والمديرية.



فيما أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن المركز يقوم بإجراء الفحوصات الطبية لمرضي الكبد وتقديم العلاج اللازم، وإجراء الجراحات اللازمة بالتنسيق مع الجامعة، وأيضا عمل الأشعة التداخلية، والتحضير والمتابعة ما بعد التدخلات الجراحية للمرضي.



وعقب الافتتاح قام وكيل الوزارة وعميد كلية الطب، بعقد إجتماع لمناقشة آليات العمل وتم تحديد أيام السبت والخميس لتحضير الحالات، ويوم الثلاثاء إجتماع اللجنة الطبية، كما أوضح الدكتور هشام مسعود أن الحلم المستقبلي للمشروع يتضمن علاج جراحي وإشعاعي (Radriofrequency)، وإنشاء مركز أورام متكامل داخل المستشفى، كما تم مناقشة كيفية التطوير والدمج بين مستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية لتطوير الخدمة الطبية للمرضي.