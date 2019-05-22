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تعليم

امتحانات أولى ثانوي .. الطلاب يمتحنون في الجغرافيا .. اليوم

الأربعاء 22/مايو/2019 - 01:00 ص
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
ياســـمين بدوي
امتحانات أولى ثانوي .. يؤدي اليوم، طلاب أولى ثانوي امتحان مادة الجغرافيا، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى العاشرة والنصف صباحا بالنسبة إلى طلاب المدارس الحكومية.

كما يؤدي طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية الامتحان في نفس المادة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثانية والنصف عصرًا.

كانت قد انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوى 2018/ 2019، الأحد الماضي ، ويؤدى الطلاب الامتحانات على فترتين، الصباحية تضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والمسائية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

ويؤدي جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة والمعاهد القومية الامتحانات إلكترونيًا، بينما يؤدي طلاب المنازل والخدمات والسجون والمجندين وطلاب المستشفيات الامتحانات بصورة ورقية، وذلك في الفترة الصباحية، على أن تكون الفترة المسائية لطلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية إلكترونيًا.

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