موائد الرحمن بأسوان تاريخ طويل يتوارثه الأجيال.. تضفي روح التكافل الاجتماعي بين أهالي المحافظة العريقة

موائد الرحمن فى شهر رمضان المبارك تعتبر تاريخا طويلا يتوارثه الأجيال جيلًا بعد جيل ليعم الخير على البسطاء خلال الشهر الكريم .





وفى أسوان تعتبر موائد الرحمن مشهد تعاونى يعكس روح التكافل الاجتماعى بين أبناء الشعب المصرى الأصيل حتى لا يحرم أحد فى شهر رمضان من نفحاته وروحانياته العديدة بتوفير المأكل والمشرب .





لتؤكد موائد الرحمن المتنوعة على الطابع الأسوانى الأصيل الذى يتميز به أهالى هذه المحافظة العريقة عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة الإفريقية من البشاشة للوجوه السمراء وحسن استقبال ضيوفهم وكرم الضيافة والترحيب بالقريب والغريب .





ونجد أنه تنتشر موائد الرحمن فى العديد من الشوارع والميادين والطرق السريعة والداخلية بجهود ذاتية من الخير والتى تهدف من خلالها الثواب من الله وعمل الخيرات والطاعات خلال شهر رمضان الفضيل ، وإدخال البهجة والسرور على الصائمين .





ونجد أن أشهر الموائد والتى تتواجد أشهر مائدة فى ميدان محطة سكة حديد أسوان التى يرتادها من اضطرته الظروف للإفطار خارج منزله ليلحق بالقطار، أو القادمون إلى أسوان وقت الإفطار، بجانب العديد من البسطاء.





ويهتم القائمون على تنظيم هذه الموائد التى يتم وضع مقاعد ومناضد عليها الوجبات المطهية العالية الجودة يوميًا لكل صائم لتضم اللحوم والدواجن والخضر والفاكهة .





كما تعتبر من أشهر موائد الرحمن مائدة مسجد الحاج حسن الذى يحرص العديد من المريدين على زيارته وخاصة فى شهر رمضان لحضور ليالى الذكر والاحتفالات المتنوعة التى تقام لإحياء الليالى الرمضانية خارج أروقة المسجد حيث يتولى أعمال الطبخ طباخين متبرعين ، وتقدم وجبات مطهية أمام المسجد ، وترسل وجبات أخرى أيضا إلى منازل الفقراء حول المسجد ، فيما تقدم علي المائدة العديد من الوجبات للصائمين، وتستمر تلك المائدة لتقوم بدورها بعد صلاة ظهر كل جمعة بعد انتهاء شهر رمضان‏ المبارك .‏





وهناك أيضًا مائدة رمضانية مشهورة بشارع المطار بقلب مدينة أسوان وتعتبر من أقدم الموائد التى عرفتها أسوان منذ فترة الستينيات من القرن الماضى ، ويحرص القائمون عليها على تخصيص مكان كبير لتقديم الوجبات الرمضانية يوميًا فى مشهد إيمانى وروحانى فريد .





وهناك الكثير من الموائد الرمضانية التى يتم تنفيذها بمجرد حلول الشهر الفضيل بهدف إدخال السعادة الغامرة على الصائمين خلال شهر الرحمات، حتى أن المار بهذه المناطق يشعر بجو إيمانى فريد مع حلول ساعة الإفطار يوميًا طوال شهر رمضان المعظم .



